Украинские СМИ со ссылкой на источники в СБУ сообщают, что водный дрон "Морской малюк" поразил российский ракетный корабль "Самум".

По имеющейся информации, это произошло вчера. Корабль ВМС РФ был подбит недалеко от входа в Севастопольскую бухту.

"Малюк" попал в заднюю правую часть судна, нанеся значительные повреждения, из-за чего корабль потерял ход. Сообщается, что россияне отбуксировали его на ремонт "с большим дифферентом на корму и креном на правый борт".

Как пишут издания, удар наносился экспериментальным образцом уже известного дрона. Усовершенствования новой его версии заключаются в том, что она способна работать в шторм, прячась от обнаружения за высокими волнами.

Минобороны РФ вчера подтвердило атаку на "Самум", но утверждало, что она была отражена, а безэкипажный катер, используемый как управляемый боеприпас, уничтожен.

Накануне ГУР опубликлвало видео атаки украинских морских дронов на, предположительно, российский патрульный корабль типа "Василий Быков".

Также на днях ВСУ обстреляли Севастополь, повредив два российский военных корабля.