Командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук фактически подтвердил удар по Крыму западными ракетами.

Об этом Олещук написал в своем Telegram-канале.

"Британские и французские СМИ интересуются, каким именно типом крылатых ракет украинские пилоты отправили плавсредства "Минск" и "Ростов-на-Дону" вслед за "Москвой".

Вполне логично, ведь лучшей рекламы для национального производителя вооружения и не придумаешь.

Докладываю! В авиации Воздушных сил есть два типа крылатых ракет, предоставленные партнерами для борьбы с оккупантом. Британские "Storm Shadow" мы подвешиваем под левое крыло Су-24М, французские "Scalp" - под правое)) Обе ракеты прекрасно работают, без шансов для оккупанта!" – написал Олещук.

Командующий добавил, что "под крыльями наших бомбардировщиков найдется место и для немецких Taurus".

Напомним, 13 сентября в Севастополе ракетным ударом были повреждены десантный корабль "Минск" и подлодка "Ростов-на-Дону" РФ.

В тот же день командующий Воздушными силами Украины Николай Олещук дал понять, что удар наносился с помощью авиации. Именно с самолётов и запускаются ракеты Storm Shadow.