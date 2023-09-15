Спикер Воздушных сил Юрий Игнат сообщил, что целью ночной атаки "Шахедов" была украинская авиация, которая наносит удары дальнобойными ракетами Storm Shadow

Накануне она атаковала российское ПВО в Крыму.

"Снова атакована Хмельницкая область. Понятно, что ищет враг. Ищут, где командующий спрятал наши бомбардировщики после событий, которые происходили недавно в нашем море возле Крыма", - сообщил Игнат в эфире телемарафона.

ВСУ заявляли, что сегодня были сбиты все 17 "Шахедов".

Вчера мы писали о том, что в ВСУ подтвердили удар по российским системам ПВО под Евпаторией.

Война в Украине идет уже 569-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 15 сентября 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера одной из главных новостей дня был удар ВСУ под Евпаторией. ВСУ подтвердили удар по расположению российского комплекса ПВО, без конкретизации названия. Российские паблики сообщали, что пострадал комплекс С-300. Его сначала "разрядили" дронами (то есть он расстрелял весь боекомплект), а затем выпустили ракету "Нептун".

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