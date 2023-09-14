Появилось видео повреждений на российском десантном корабле "Минск", пострадавшем во время вчерашней ракетной атаки на Севастополь.

Мы писали об ударе по Севастополю.

Также в ВСУ заявили о поражении двух российских патрульных кораблей проекта "Василий Быков".

Война в Украине идет уже 568-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 14 сентября 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера Украина впервые нанесла массированный ракетный удар по Севастополю. Под обстрел попал Севморзавод, который ремонтирует корабли в порту. Сообщалось, что поврежден большой десантный корабль и подлодка. РФ вчера атаковала "Шахедами" придунайские порты Украины.

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