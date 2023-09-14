Атака Севастополя. Появилось видео повреждений российского десантного корабля "Минск"
Появилось видео повреждений на российском десантном корабле "Минск", пострадавшем во время вчерашней ракетной атаки на Севастополь.
Мы писали об ударе по Севастополю.
Также в ВСУ заявили о поражении двух российских патрульных кораблей проекта "Василий Быков".
Война в Украине идет уже 568-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 14 сентября 2023 года в онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера Украина впервые нанесла массированный ракетный удар по Севастополю. Под обстрел попал Севморзавод, который ремонтирует корабли в порту. Сообщалось, что поврежден большой десантный корабль и подлодка. РФ вчера атаковала "Шахедами" придунайские порты Украины.
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