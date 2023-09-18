Армия РФ проводит многочисленные контратаки по разным направлениям, пытаясь вернуть утраченные позиции в Андреевке и Клещеевке под Бахмутом, которые освободили ВСУ.

Об этом заявил командующий Сухопутными войсками Александр Сырский.

"Ведь эти, небольшие, на первый взгляд населенные пункты, были важными элементами оборонительного рубежа врага, протянувшегося от Бахмута до Горловки. В результате успешных действий наших войск была пробита линия обороны врага, которую он пытался закрыть, бросая в бой все имеющиеся резервы", - говорит Сырский.

Также он сообщил, что в ходе боев были "разбиты и полностью потеряли боеспособность" 72-я отдельная мотострелковая бригада, 31 и 83 отдельные десантно-штурмовые бригады РФ.

О российских контратаках на Андреевку сообщал и Генштаб.

Вчера в ВСУ сообщили, что на Бахмутском направлении сейчас находится 52 тысячи российских оккупантов.

Российские военные паблики утверждают, что Клещеевка полностью ВСУ не контролируется. Часть посёлка, как они пишут, серая зона. Также они заявляют о контратаках россиян на этом направлении, чтоб вернуть позиции.

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