Украинские военные, которые ведут боевые действие в Клещеевке, не подтверждают полное освобождение села.

Об этом сообщила пресс-служба бригады "Лють" в комментарии "Суспильному".

По данным бригады, в Клещеевке продолжаются активные штурмовые действия.

"Подтвердить стопроцентный контроль над населенным пунктом на сегодняшний день не можем", - сказали в пресс-службе "Люти" и посоветовали дождаться официальных сообщений Генштаба ВСУ.

Ранее глава Офиса президента Андрей Ермак опубликовал фото украинских бойцов из Клещеевки с подписью: "Украина всегда возвращает свое".

Позавчера белорусский полк Калиновского, воюющий за Украину, опроверг свое сообщение об освобождении Клещеевки под Бахмутом. Военные уточнили, что бои за Клещеевку продолжаются.

Война в Украине идет уже 571-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 17 сентября 2023 года в онлайне.

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