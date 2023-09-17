В ВСУ не подтвердили полное освобождение Клещеевки, о котором сообщал Ермак
Украинские военные, которые ведут боевые действие в Клещеевке, не подтверждают полное освобождение села.
Об этом сообщила пресс-служба бригады "Лють" в комментарии "Суспильному".
По данным бригады, в Клещеевке продолжаются активные штурмовые действия.
"Подтвердить стопроцентный контроль над населенным пунктом на сегодняшний день не можем", - сказали в пресс-службе "Люти" и посоветовали дождаться официальных сообщений Генштаба ВСУ.
Ранее глава Офиса президента Андрей Ермак опубликовал фото украинских бойцов из Клещеевки с подписью: "Украина всегда возвращает свое".
Позавчера белорусский полк Калиновского, воюющий за Украину, опроверг свое сообщение об освобождении Клещеевки под Бахмутом. Военные уточнили, что бои за Клещеевку продолжаются.
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