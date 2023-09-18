ВСУ подняли флаг Украины над недавно освобожденным селом Андреевка под Бахмутом в Донецкой области.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

"Третья отдельная штурмовая бригада подняла флаг Украины над селом Андреевка", - говорится в сообщении.

Генштаб сообщает, что село теперь находится под постоянными обстрелами и попытками штурма армии РФ.

Накануне командующий Сухопутными войсками Сырский заявил об освобождении и соседней Клещеевки в Донецкой области.

Хотя оттуда поступала противоречивая информация.

Напомним, 15 сентября Генштаб ВСУ сообщил об освобождении Андреевки. Бои за Андреевку и соседнюю с ней Клещеевку к югу от Бахмута длятся уже несколько месяцев.

Ранее третья Отдельная штурмовая бригада показала кадры освобождения Андреевки под Бахмутом.

Вчера руководитель пресс-службы Восточной группировки войск Илья Евлаш сообщил, что на Бахмутском направлении сейчас находится 52 тысячи российских оккупантов.

Война в Украине идет уже 572-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 18 сентября 2023 года в онлайне.

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