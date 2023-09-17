Украинские военные освободили Клещеевку под Бахмутом
В сети появилось обращение от украинских военных, которые заявляют, что Клещеевка освобождена.
Видео обращения публикуют Telegram-каналы.
Командующий войсками Александр Сырский также заявляет об освобождении Клещеевки.
"Клещеевка зачищена от россиян и освобождена силами 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, 5-й отдельной штурмовой бригады, Объединенной штурмовой бригады Национальной полиции Украины "Лють", - написал Сырский в своем Telegram-канале.
Кроме того, об освобождении населенного пункта сообщил начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш.
Ранее сегодня глава Офиса президента Андрей Ермак опубликовал фото украинских бойцов из Клещеевки с подписью: "Украина всегда возвращает свое".
Однако в пресс-службе бригады "Лють" опровергли освобождение села и призвали дождаться официальной информации от Генштаба ВСУ. По данным бригады, в Клещеевке продолжаются активные штурмовые действия.
Также позавчера белорусский полк Калиновского, воюющий за Украину, опроверг свое сообщение об освобождении Клещеевки. Военные уточнили, что бои за населенный пункт продолжаются.
Война в Украине идет уже 571-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 17 сентября 2023 года в онлайне.
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