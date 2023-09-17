Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал традиционное вечернее обращение в воскресенье, 17 сентября.

Главное из заявлений президента:

Подтвердил освобождение украинскими военными Клещеевки на Бахмутском направлении. Поздравил спасателей с их профессиональным праздником. Рассказал, что сегодня в Украине отмечается День усыновления. Сообщил о подготовке новых оборонных решений, где "ПВО и артиллерия - приоритет".

Напомним, на следующей неделе президент Украины Владимир Зеленский направляется в Нью-Йорк, где в первой половине дня 19 сентября выступит на неделе высокого уровня Генассамблеи ООН. Ожидается, что президент примет участие в заседании Совета безопасности ООН, посвященном Украине. Заседание Совбеза ООН должно состояться 20 сентября.

Также CNN сообщает, что во время поездки в Нью-Йорк Зеленский выступит во время встречи всех сенаторов Конгресса США в Капитолии. Выступление президента Украины состоится в четверг, 21 сентября.

Кроме того, в тот же день президент США Джо Байден примет Владимира Зеленского в Белом доме.