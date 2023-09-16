Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал традиционное вечернее обращение в субботу, 16 сентября.

Главное из заявлений президента:

Рассказал о запланированных переговорах с союзниками на вторую половину сентября и подготовке к Форуму оборонных индустрий, который впервые состоится в Украине. В нем примут участие 86 оборонных компаний из 21-й страны. Поблагодарил Данию и Германию за военную помощь, а Бельгию - за участие в тренировках украинских летчиков. Отметил поддержку Норвегии и Южной Кореи, а также выразил признательность США за решение о новых санкциях против России. Сообщил о "нужных Украине результатах на фронте".

Напомним, накануне Владимир Зеленский и военные обсудили снабжение украинской армии и планирование операций на заседании Ставки.

Война в Украине идет уже 570-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 16 сентября 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Генштаб ВСУ заявил об освобождении села Андреевка к югу от Бахмута. Полк Калиновского сообщил о взятии соседней Клещеевки, но командование официально этого не подтверждало. Вчера был нанесен удар по Новой Каховке на оккупированной РФ левом берегу Днепра в район многоэтажек. В Херсонской области объявили обязательную эвакуацию для семей с детьми.

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