Генеральный штаб Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную сводку с фронта по состоянию на утро 19 сентября. После нескольких дней паузы Генштаб сообщил о ситуации на южном фронте.

Сводка традиционно появилась в Фейсбуке.

По данным военного ведомства, сейчас на Мелитопольском направлении в районе Работино контратакует РФ, пытаясь вернуть утраченные позиции. ВСУ держат оборону и наносят урон врагу.

Южнее Бахмута Россия также пытается безуспешно отбить потерянные позиции в Андреевке и Клещеевке. Сообщается, что и ВСУ там ведут штурмовые действия.

Война в Украине идет уже 573-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 19 сентября 2023 года в онлайне.

Вчера мы подводили итоги предыдущего, 572-го дня. Главной новостью дня о контрнаступлении ВСУ стало подтверждение взятия Клещеевки, что к югу от Бахмута. Однако несмотря на успехи украинских военных, у села продолжаются ожесточенные бои. Также резонанс вызвало интервью главы ГУР о перспективах войны. По прогнозу Кирилла Буданова, операция по разрыву сухопутных связей между Россией и Крымом - то есть контрнаступление на юге - может быть завершена еще до зимы.

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