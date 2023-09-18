Американский предприниматель Илон Маск заявил, что потери Украины очень высокие относительно площади освобожденных территорий.

Об этом Маск написал в принадлежащей ему соцсети X (ранее Twitter), комментируя публикацию американского бизнесмена Дэвида Сакса, который процитировал военного эксперта Дэвида Пайна.

"Украинские территориальные выгоды от хваленого контрнаступления [выделены синим цветом] настолько незначительны, что их едва можно увидеть на карте" - заявил тот.

"Так много смертей за так мало", - прокомментировал Маск.

Ранее газета The Telegraph писала, что в Украине ухудшаются настроения из-за потерь и перспективы длительной войны.

Война в Украине идет уже 572-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 18 сентября 2023 года в онлайне.

Вчера мы подводили итоги предыдущего дня. Глава Офиса президента Андрей Ермак опубликовал фото с украинскими бойцами из Клещеевки. В районе Андреевки и Клещеевки находятся господствующие высоты к югу от Бахмута. Этим и объясняется ожесточенность боев за эти населенные пункты, которые продолжаются еще с мая. На Запорожском фронте продолжаются бои у Работино, Вербового и Новопрокоповки. Украинские военные телеграм-каналы пишут, что дело осложняется введением российских резервов на этот участок фронта.

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