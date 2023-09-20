Владимир Зеленский в Нью-Йорке на Генеральной Ассамблее ООН озвучил свой мирный план.

План состоит всего из двух пунктов:

Полный вывод всех российских войск и военных формирований, включая Черноморский флот России, со всей территории Украины в пределах границ 1991 года. Полный возврат Украине контроля над всей государственной границей и исключительной экономической зоной в Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе.

"Только выполнение таких двух пунктов будет иметь результатом честное, надежное и полное прекращение боевых действий", - заявил Зеленский.

Напомним, вчера Зеленский выступил с трибуны Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций. Мы приводили главные тезисы его речи. Кроме прочего он заявил, что следует разоружить Россию и что Москве нельзя доверять.

А сегодня в интервью CNN Зеленский прокомментировал контрнаступление ВСУ и признал, что никто не знает, удастся ли Украине совершить крупный прорыв на фронте до конца этого года. При этом он уверен, что украинские войска добьются большого успеха.