Союзники и украинские официальные лица обсудят "мирный план" президента Украины Владимира Зеленского в ближайшие дни на встрече в Дании.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в украинской власти.

В ближайшие дни высокопоставленные западные и украинские чиновники встретятся в Копенгагене.

По словам источника, ожидается также участие представителей Глобального Юга.

Ранее сообщалось, что на встрече будут присутствовать советник по нацбезопасности США Джейк Салливан и заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд. Они хотят обсудить расширение проукраинской коалиции в неформальной обстановке.

Также мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский хочет провести в июле саммит "формулы мира". На саммит планируется пригласить страны, которые не ввели санкции против РФ и выступают за скорейшее прекращение огня. В частности, Китай, Ватикан, Бразилию и Индию.

По замыслу Киева, на саммите другие страны будут разрабатывать пошаговый план по каждому пункту украинской "формулы мира". И с уже готовым документом они будут "давить на Россию", чтобы она этот план приняла.