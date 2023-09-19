Спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти сообщил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому на встрече с двухпартийной группой законодателей США предстоит ответить на серьезные вопросы о потраченных на Украину американских деньгах.

Маккарти заявил журналистам, что Зеленский не президент США, чтобы обещать ему новую помощь без отчета за старую.

"Зеленский что избран в Конгресс? Он наш президент? Я не собираюсь ничего обещать, у меня есть к нему вопросы. Где отчетность за деньги, которые мы потратили? Какой план достижения победы? Я думаю американцы хотят это знать", - сказал спикер палаты представителей США.

Напомним, что Владимир Зеленский прибыл в США, где принимает участие в заседании Генассамблеи ООН.

Ранее мы перечислили главные тезисы из выступления Джо Байдена на Генассамблее ООН.

Также мы писали о том, что республиканский сенатор Грэм заявил, что деньги на выборы в Украине во время войны должен дать Запад.

При этом в предвыборных дебатах республиканцев США победил Рамасвами, призвавший отказаться от поддержки Украины.