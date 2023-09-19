Во вторник, 19 сентября, президент США Джо Байден выступил на Генассамблее ООН в Нью-Йорке.

Приводим основные тезисы выступления:

1. "Цена России за мир – капитуляция Украины". Но если позволить РФ захватить Украину, то в опасности окажется независимость любого государства, заявил Байден

2. США будут добиваться реформы Совбеза ООН, увеличения числа постоянных и непостоянных членов.

3. США не стремятся к размежеванию с КНР, готовы работать вместе по общим проблемам вроде климатического кризиса.

4. США стремятся "ответственно управлять" конкуренцией с КНР, чтобы избежать конфликта.

5. Штаты "привержены тому, чтобы Иран никогда не получил ядерного оружия".

6. Искусственный интеллект ООН должен быть безопасным, прежде чем его обнародуют. Он не должен стать "оружием угнетения".

Напомним, что президент Польши встретится с Владимиром Зеленским на Генассамблее ООН в Нью-Йорке.

Также мы писали о том, что Байден на Генассамблее ООН будет добиваться глобальной поддержки Украины.

И о том, что Байден предложит расширить состав Совбеза ООН, чтобы ослабить влияние России и Китая. Об этом писали в The Telegraph.