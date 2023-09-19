Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок считает, что необходимо подать решительный сигнал против захватнической войны в Украине президента РФ Владимира Путина. Таким сигналом могла бы стать резолюция против главы Кремля.

Как сообщает Tagesschau, об этом чиновница заявила перед встречей со своими коллегами из ЕС на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

По словам Бербок, когда российский лидер нарушает не только европейский мирный порядок, но и Устав ООН, Организация Объединенных Наций не может продолжать работать "по обычной схеме".

"Несмотря на все кризисы в этом мире мы должны не только продвигать Устав ООН, особенно в эти дни, но и отстаивать его вместе. Устав – это наш мир, наше страхование жизни во всем мире", – подчеркнула Бербок.

Также она отдельно остановилась на теме детей, похищенных Россией из Украины, а также ответственности за это Путина.

Ранее во время визита в Киев Бербок обвинила Россию в депортации украинских детей и промывке им мозгов. По ее словам, РФ депортирует "украинских детей в российские лагеря перевоспитания, передачи на усыновление в Россию". Она призвала президента РФ позволить этим детям вернуться домой.

Напомним, Международный уголовный суд в Гааге выдал международные ордера на арест Путина, а также уполномоченного по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой именно за депортацию украинских детей.