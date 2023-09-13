Европейский парламент признал президента Беларуси Александра Лукашенко причастным к войне против Украины наравне с Владимиром Путиным.

Об этом сказано в резолюции Европарламента.

В тексте говорится, что в ЕС осуждают "самым решительным образом участие режима Лукашенко в неоправданной, незаконной и неспровоцированной агрессивной войне России против Украины", "массовое снабжение режимом российских агрессоров боеприпасами и военной техникой, в частности производство комплектующих для российской армии, а также размещение российских войск в Беларуси и их обучение белорусскими инструкторами, приветствие... государством террористической организации "группа Вагнера", угрозу присоединиться к агрессии в сочетании с размещением войск вблизи белорусско-украинской границы". Кроме того, в резолюции осуждаются использование белорусской территории, воздушного пространства и инфраструктуры в качестве плацдарма для начала вторжения, для ракетных ударов по военным и гражданским объектам в Украине. По мнению европалтаментариев, "подавляющее большинство белорусов не одобряют такое многогранное участие в агрессивной войне России".

Наконец, Европарламент осудил "незаконный перевод более 2 150 детей, в том числе сирот, из оккупированных Россией территорий Украины в так называемые оздоровительные лагеря в Беларуси, где они подвергаются русификации и идеологической обработке". В парламенте считают, что действия Лукашенко могут приравниваться к преступлению против человечности в виде депортации или насильственного перемещения населения согласно Римскому статуту Международного уголовного суда.

В парламенте заявили, что, допустив войну России против Украины, "режим Лукашенко стал соучастником преступлений, совершенных Россией, что предполагает ответственность за разрушения и ущерб, причиненные Украине". Там указали на необходимость расширения юрисдикции международного спецтрибунала по преступлениям РФ против Украины для расследования не только действий российского политического и военного руководства, но также и белорусского руководства.

Европарламент призвал страны ЕС найти законные пути для конфискации активов белорусского руководства, которые можно использовать для восстановления Украины, а также усилить санкции против Минска и Москвы.

Напомним, в марте Международный суд в Гааге выдал ордера на арест Путина за насильственную депортацию детей.

А позавчера глава МИД Германии Анналена Бербок во время визита в Киев обвинила Россию в депортации украинских детей и промывке им мозгов.