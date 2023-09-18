Министерство иностранных дел Китая вызвало немецкого посла после того, как глава МИД Германии Анналена Бербок назвала председателя КНР Си Цзиньпина "диктатором".

Об этом написал Der Spiegel со ссылкой на представителя немецкого внешнеполического ведомства.

Ранее Пекин назвал заявления Бербок "чрезвычайно абсурдными, а также серьезным нарушением политического достоинства Китая и открытой политической провокацией".

Напомним, Анналена Бербок сказала: "Если Путин выиграет, какой пример он подаст другим мировым диктаторам - таким, как китайский лидер Си Цзиньпин.

Ранее мы писали, что в июне президент США Джо Байден назвал Си Цзиньпина "диктатором" - на следующий день после переговоров Си с госсекретарем Энтони Блинкеном в Пекине. В Китае назвали безответственными высказывания Байдена.

А в августе Байден снова публично раскритиковал руководство Китая. На сборе средств для своей президентской кампании он назвал лидеров КНР "плохими людьми" и заявил, что китайская экономика испытывает проблемы и может стать "бомбой замедленного действия".