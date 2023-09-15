Глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок назвала председателя КНР Си Цзиньпина диктатором.

Такое заявление Бербок сделала в эфире Fox News.

Министру задали вопрос: "Как правительство Германии и на Западе видят итог этого конфликта? Чем он должен закончиться?".

"Свободой и миром в Украине. И мы будем поддерживать Украину столько, сколько нужно. Потому что если Путин выиграет, какой пример он подаст другим мировым диктаторам - таким, как китайский лидер Си Цзиньпин? Так что поэтому Украина должна победить в этом военном конфликте. Свобода и демократия должны победить. И мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется", – ответила Бербок.

Напомним, в июне президент США Джо Байден назвал Си Цзиньпина "диктатором" - на следующий день после переговоров Си с госсекретарем Энтони Блинкеном в Пекине. В Китае назвали безответственными высказывания Байдена.

А в августе Байден снова публично раскритиковал руководство Китая. На сборе средств для своей президентской кампании он назвал лидеров КНР "плохими людьми" и заявил, что китайская экономика испытывает проблемы и может стать "бомбой замедленного действия".