Бывший вице-президент США и кандидат на пост главы государства в 2024 году Майк Пенс считает констатацией факта слова нынешнего главы Белого дома Джо Байдена, назвавшего председателя КНР Си Цзиньпина диктатором.

Об этом Пенс заявил в интервью телеканалу CBS.

У него спросили, согласен ли он со словами Байдена.

"Думаю, что это является констатацией факта", - ответил Пенс.

Кроме того, Пенс выразил уверенность в необходимости продолжения поставок оружия Тайваню для защиты от Китая.

"То что мы хотим - это политика сдерживания", - добавил он, не став прямо отвечать на вопрос, был бы готов он сам отправить американских военных на защиту Тайваня в случае вторжения КНР.

Напомним, что высказывание американского президента прозвучало в контексте истории с китайским воздушным шаром, который пролетел над территорией США в феврале. Причем Байден назвал председателя КНР диктатором на следующий день после визита госсекретаря Блинкена в Пекин, где тот встречался в том числе с Си Цзиньпином, обсуждая нормализацию отношений стран. МИД Китая выразил протест из-за слов Байдена.

Также, по данным NBC, окружение Джо Байдена оказалось "застигнуто врасплох" его заявлением о "диктаторе" Си Цзиньпине.