У президента США Джо Байдена есть четкая повестка на Генассамблею ООН: обеспечить надежную глобальную поддержку Украины.

Об этом пишет The Washington Post.

"Но реализовать это будет сложно, особенно в этом году", - добавляет издание.

По его оценке, украинские власти надеялись приехать в Нью-Йорк с крупными успехами в ходе наступления, но укрепленная российская оборона пока держится.

Ущерб от войны сказался на ценах на продовольствие и энергоносители, что усилило призывы развивающихся стран к переговорам. Поддержка Украины среди американской общественности снижается. Но Байдену "будет помогать самый харизматичный голос конфликта: президент Украины Владимир Зеленский".

Отсутствие на мероприятии ВладимираПутина и Си Цзиньпиня даст Байдену и Зеленскому "шанс доминировать в повестке дня и оказать сочувственное внимание лидерам менее богатых стран Африки, Азии и Латинской Америки".

При этом на возможные призывы к миру США не намерены соглашаться.

Ключевыми будут встречи с лидерами Бразилии и Ирана, которые прибыли в Нью-Йорк. Последний, Эбрагим Раиси, уже выступил перед журналистами, опровергнув причастность Ирана к поставкам оружия РФ.

Также Байден станет первым президентом США, который встретится вместе с лидерами пяти стран Центральной Азии: Таджикистана, Кыргызстана, Казахстана, Туркменистана и Узбекистана.

Ранее мы писали, что Байден предложит расширить состав Совбеза ООН, включив туда новые страны, чтобы ослабить влияние Китая и России.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский вчера прибыл в Нью-Йорк вместе с первой леди. Также он озвучил планы встреч и переговоров в США.