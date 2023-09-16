Президент США Джо Байден намерен провести на следующей неделе первую в истории встречу с главами пяти стран Центральной Азии - Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.

Об этом заявил на брифинге советник Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан.

"Это будет первый в истории президентский саммит в формате С5+1", - сказал Салливан.

По словам советника Байдена, саммит не направлен против какой-либо страны, речь идет о позитивной повестке, которую США хотят проработать с указанными странами.

Встреча состоится в Нью-Йорке, куда Байден едет для участия в неделе высокого уровня ежегодного заседании Генассамблеи ООН.

Отметим, что Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан входят в организованный Россией военный блок ОДКБ.

Напомним, после возвращения из Нью-Йорка Джо Байден планирует принять в Вашингтоне президента Украины Владимира Зеленского.

Агентство Associated Press сообщало, что Зеленский во время визита к американскому лидеру может выступить в Конгрессе США. Поездка в Капитолий была подтверждена двумя помощниками конгрессменов.