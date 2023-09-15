Вчера Джо Байден назначил бывшего министра торговли США Пенни Прицкер специальным представителем Вашингтона по экономическому восстановлению Украины.

Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава Офиса президента Андрей Ермак, поприветствовавший назначение.

Прицкер уже заявила СМИ о существовании неких условий, на которых Киев будет получать финансирование.

"Для того чтобы получать средства от Соединенных Штатов, теперь будут определенные условия. Это не должно удивлять никого в Украине. Причина – то, что наше правительство хочет видеть, как Украина добивается прогресса в разных сферах. Мы хотим видеть среду, благоприятную для частных инвестиций", – сказала чиновница.

"Во-первых, это будут условия, которые будут гарантировать, что вы должным образом распоряжаетесь деньгами. А во-вторых, речь идет о реализации реформ, необходимых для того, чтобы Украина стала членом ЕС и западного торгового блока, к чему Украина сама стремится", – добавила Прицкер.

Вчера мы сообщали, что к концу сентября в Украине начнет работу новая команда Пентагона для мониторинга использования американской помощи.

Напомним, в прошлом году республиканцы потребовали проверить эффективность экономической помощи Украине со стороны США.