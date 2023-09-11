Как и прогнозировала "Страна", руководитель полиции Киевской области Андрей Небытов уходит с должности и становится заместителем главы Нацполиции.

Об этом сам Небытов написал в своем Telegram-канале.

Сообщение он подписал как "замглавы Нацполиции".

Отметим, что Небытов занимал пост главы полиции Киевской области четыре года.

Глава Нацполиции Украины Иван Выговский уже представил личному составу нового начальника областной полиции Анатолия Щадило.

Напомним, что Выговский был назначен главой Нацполиции в июле.

В том же месяце президент Владимир Зеленский назначил нового командующего Национальной гвардией. Им стал Герой Украины Александр Пивненко.

Война в Украине идет уже 565-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 11 сентября 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. ВСУ продвинулись на юге более чем на километр. В последнюю неделю после некоторого затишья вновь активизировались наступательные действия ВСУ под Бахмутом. Украинские военные заявляют о продвижении на южном фланге от города – в районе Клещеевки и Андреевки.

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