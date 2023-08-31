Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности главу Ивано-Франковской райгосадминистрации Александра Ярощука.

В распоряжении Зеленского указано, что Ярощука уволили из-за появления на работе в нетрезвом состоянии.

Документ опубликован на сайте Офиса президента.

"Уволить Ярощука Александра Анатольевича с должности председателя Ивано-Франковской районной государственной администрации Ивано-Франковской области в соответствии с пунктом 7 части первой статьи 40 Кодекса законов о труде Украины", – говорится в распоряжении Зеленского.

Указанный пункт КЗОТ Украины предусматривает, что с работником можно расторгнуть трудовой договор за появление на работе в нетрезвом состоянии, в состоянии наркотического или токсического опьянения.

54-летний Александр Ярощук - уроженец Ивано-Франковска. Должность председателя Ивано-Франковской РГА занимал с марта 2021 года. Ранее он возглавлял частное предприятие "Ярко-ИФ".

Александр Ярощук. Фото: Facebook

Недавно Зеленский подписал указ об увольнении всех областных военкомов. Решение было принято на фоне многочисленных коррупционных скандалов в ТЦК.

А в июле после обвинений Зеленского в "нездоровом сарказме" в адрес уже бывшего министра обороны Великобритании Бена Уоллеса был уволен посол Украины в Британии Вадим Пристайко.