В руководстве Национальной полиции Украины произошли кадровые изменения.

Об этом "Стране" сообщили источники в ведомстве.

По их информации, Андрей Небитов, который сейчас занимает должность Начальника Главного управления Нацполиции в Киевской области, станет заместителем главы Национальной полиции Украины, а также он будет курировать департаменты уголовного розыска, оперативной службы и департамент оперативно-технических мероприятий.

Максим Цуцкиридзе занял должность первого заместителя главы Национальной полиции Украины. Он также останется руководителем Главного следственного управления.

Дмитрий Тишлек, который занимал должность временно исполняющего обязанности первого заместителя Главы Национальной полиции Украины, стал замом председателя НПУ и занял должность начальника криминальной полиции. Коме того, он будет курировать Департамент стратегических расследований, департамент киберполиции и департамент противодействию наркоприступности.

Сергей Кобилец, занимающий должность начальника департамента кадрового обеспечения, станет заместителем председателя Национальной полиции Украины.

Главой Национальной полиции Украины с июля 2023 года является Иван Выговский.

Тогда же, в июле, президент Владимир Зеленский назначил и нового командующего Национальной гвардией. Им стал Герой Украины Александр Пивненко.