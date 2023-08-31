Правительство Великобритании официально объявило о назначении Гранта Шэппса министром обороны. Он сменил на этом посту Бена Уоллеса, который еще месяц назад решил уйти в отставку.

Информация опубликована на странице британского правительства в соцсети X (ранее Twitter).

Грант Шэппс начал свою политическую карьеру в 2005 году. Он был членом Палаты общин, а в 2012 году стал сопредседателем Консервативной партии.

Это пятая должность Шэппса в правительстве за год: он был министром транспорта при Борисе Джонсоне, шесть дней министром внутренних дел при Лиз Трасс и министром бизнеса и министром энергетики при Риши Сунаке.

Напомним, отставке Бена Уоллеса с должности главы Минобороны Британии предшествовал конфликт с властями Украины из-за заявления, что "Британия - это не Амазон по доставке оружия". Также на тот момент британский министр обороны говорил, что "Украина могла бы выказать больше благодарности Западу за оказанную поддержку".

Сообщалось, что Уоллес также уйдет с поста депутата на следующих выборах из-за изменения границ на его избирательном участке. Уже бывший министр обороны был в политике с 1999 года.