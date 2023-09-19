Президент США Джо Байден вновь назвал Владимира Путина диктатором на мероприятии по сбору средств для его предвыборной кампании в Нью-Йорке.

Об этом пишет агентство Reuters.

"Я не буду на стороне диктаторов вроде Путина. Возможно, Трамп и его друзья из MAGA (Make America Great Again, "Сделаем Америку снова великой" - предвыборный лозунг Дональда Трампа в кампании 2016 года - Ред.) смогут поклониться, но я этого не сделаю", - сказал Байден.

Также президент США выступит перед Генеральной Ассамблеей ООН сегодня и, как ожидается, будет оказывать давление на лидеров, чтобы они продолжали поддерживать Украину в войне с Россией, отмечает издание.

Напомним, в апреле 2022 года на фоне новостей об убийствах в Буче Киевской области Байден назвал главу Кремля "военным преступником".

Вообще Байден несколько раз называл Путина "военным преступником", которого нужно остановить. Кроме того, президент США охарактеризовал президента РФ как "кровавого диктатора" и "чистейшего головореза".

А еще до масштабного вторжения, в 2021 году, Джо Байден дал интервью, в котором согласился с утверждением, что Владимир Путин - убийца. Прозвучало это после публикации доклада разведки, в котором Россию обвиняли во вмешательстве в американские выборы.

Нелестно глава Белого дома отзывался и о Си Цзиньпине. В июне этого года президент США назвал и китайского лидера диктатором.