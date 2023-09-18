Встречу президентов Украины и Бразилии на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН официально анонсировала администрация бразильского президента.

Об этом сообщает Reuters.

Администрация сообщила, что Луис Инасио Лула да Силва и Владимир Зеленский встретятся в среду.

По словам двух анонимных источников Reuters, встреча пройдёт в отеле, где остановится Лула, который до этого встретится с президентом США Джо Байденом.

Лула и Зеленский ещё ни разу не встречались лично, хотя оба присутствовали, например, на саммите Большой семёрки в Хиросиме в мае. В марте главы государств провели разговор по видеосвязи.

Бразильская сторона утверждает, что Зеленский принял приглашение на личную встречу. В Офисе президента никаких комментариев пока нет.

Напомним, завтра Зеленский и Дуда должны встретиться в Нью-Йорке на Генассамблее ООН. Дуда сообщил, что планируется обсуждение экспорта украинского зерна, который Польша в одностороннем порядке заблокировала.

Перед эти издание Рolitico писало, что Владимир Зеленский может оказаться за одним столом с Лавровым на следующей неделе, подразумевая заседание Совета Безопасности ООН.