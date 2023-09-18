В начале октября Евросоюз планирует провести встречу глав Министерств иностранных дел стран-членов ЕС в Киеве.

Об этом сообщает итальянское издание ANSA со ссылкой на собственные источники.



По данным трех источников издания, следующее заседание Совета Евросоюза по иностранным делам, вероятнее всего, состоится в Киеве. Ожидаемый срок - начало октября.

Как пишет ANSA, цель встречи заключается в том, чтобы идти по пути политической интеграции, продемонстрировать поддержку ЕС на критическом для Украины этапе в период войны.

Также на встрече планируется подведение итогов после обсуждения некоторых критических вопросов - таких как увеличение военной помощи и дальнейшее усиление санкций. Будет рассмотрена и тема обхода Россией санкций в высокотехнологичном секторе.

Ранее мы писали, что главы МИД ЕС одобрили увеличение Европейского фонда, из которого выделяется военная помощь Украине.

А, по словам журналиста "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка, в октябре Еврокомиссия, вероятно, будет рекомендовать начать переговоры с Украиной о вступлении в Евросоюз.