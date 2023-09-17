Контрнаступление ВСУ не позволит добиться полного возвращения потерянных территорий.

Об этом заявил глава комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли в интервью CNN.

"Наступление, хоть и значительное, имеет операционные и тактические цели, которые ограничены. Даже если они и будут целиком достигнуты, то не позволят полностью выбить россиян, что является более широкой стратегической целью президента Украины Владимира Зеленского", - считает Милли.

При этом он отказался сказать, сколько времени может понадобиться Украине для достижения своих целей. По его словам, это будет "довольно продолжительным" периодом.

Кроме того, американский генерал охарактеризовал текущее контрнаступление как "длительное, тяжелое и кровавое".

Ранее Милли заявлял, что украинским силам, вероятно, осталось лишь 30-45 дней "боевой погоды".

Между тем на Западе считают, что ВСУ смогут развить контрнаступление и прорвать российскую оборону. В частности, об этом заявил экс-глава ЦРУ генерал Дэвид Петреус. В то же время он отметил, что перед ВСУ стоит, возможно, самая сложная задача, с которой какая-либо армия сталкивалась со времен Второй мировой войны, из-за мощных российских укреплений и дронов.