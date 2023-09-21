Спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти после встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским заявил, что не давал ему никаких обязательств по поводу поддержки пакета помощи Украине на 24 млрд долларов.

Об этом сообщает издание Punchbowl.

По данным издания, Зеленский ответил американским законодателям на многие вопросы о войне в Украине, но Маккарти "не дал никаких обязательств о пакете помощи", который запрашивает Белый дом.

Издание отмечает, что республиканское большинство в Палате представителей не спешит согласовывать этот запрос.

Ранее Кевин Маккарти заявил, что отказал Зеленскому в возможности выступить перед Конгрессом США из-за занятости законодателей. В свою очередь газета The New York Times написала, что Зеленский, вероятно, выступит перед членами Сената в закрытом формате. По данным издания, такую встречу намерен организовать лидер демократического большинства в верхней палате Конгресса Чак Шумер.

В то же время несколько законодателей уже отказались присутствовать на встрече.

NYT полагает, что Маккарти отказал Зеленскому в выступлении не из-за отсутствия времени у законодателей, а в связи с позицией республиканцев, многие из которых выступают за сокращение помощи Украине.

Также мы писали, что в преддверии визита Зеленского в Вашингтон группа депутатов-республиканцев направила Джо Байдену письмо о намерении выступить против принятия нового пакета помощи Украине на 24 млрд долларов.