Президент США Джо Байден, желающий услышать о "перспективах на поле боя" от Владимира Зеленского во время его визита в Вашингтон, поговорит с президентом Украины о конкретных потребностях в оружии. Однако ракеты ATACMS, скорее всего не будут частью нового пакета вооружений.

Об этом сообщил на брифинге координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Джон Кирби.

Байден также подтвердит поддержку США, "что мы будем продолжать быть с ними столько, сколько потребуется", заявил Кирби.

По его словам, Байден поговорит с Зеленским о конкретных потребностях в оружии. Однако ATACMS, скорее всего, не будут частью нового пакета вооружений.

Зеленский сказал CNN, что это будет разочарованием.

Кирби заявил, что вопрос об ATACMS "не снимается со стола", и "мы продолжаем вести здесь, в межведомственном обсуждении эту конкретную систему вооружения, но никакого решения принято не было".

В более широком смысле Кирби сказал, что существует "острая необходимость" для Конгресса удовлетворить запрос Белого дома на дополнительное финансирование в размере 24 млрд долларов для Украины.

Он дал "решительный отпор" законодателям-республиканцам, ставящим под сомнение необходимость продолжения помощи США Украине, и призвал их встретиться напрямую с украинским президентом.

Напомним,накануне агентство Reuters сообщало, что США планируют объявить о помощи Украине в размере 325 миллионов долларов, но без ракет ATACMS.

Также сегодня спикер Конгресса США Кевин Маккарти заявил, что не обещал Зеленскому поддержать новую помощь для Украины.