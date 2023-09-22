Владимир Зеленский опубликовал обращение к украинцам из США
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал обращение к украинцам из США.
Он рассказал о своем общении с Джо Байденом, конгрессменами и сенаторами.
Сообщил, что Украина будет производить вместе с американцами системы ПВО.
Также Зеленский сказал, что дал "прямые ответы" на "откровенные вопросы" представителей Конгресса.
Речь, вероятно, о республиканцах, от которых сейчас зависит выделение Украине новых сумм на военные расходы.
"Обсудили и усиление институтов нашего государства, чтобы очистить Украину от любых враждебных и коррупционных влияний", - сказал Владимир Зеленский.
Напомним, что ранее СМИ писали о том, что перед визитом Зеленского группа республиканцев предупредила Байдена, что выступит против нового пакета помощи Украине.
Также мы писали о том, что на встрече с политиками в США Зеленского спросят о потраченных на Украину деньгах.