Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал обращение к украинцам из США.

Он рассказал о своем общении с Джо Байденом, конгрессменами и сенаторами.

Сообщил, что Украина будет производить вместе с американцами системы ПВО.

Также Зеленский сказал, что дал "прямые ответы" на "откровенные вопросы" представителей Конгресса.

Речь, вероятно, о республиканцах, от которых сейчас зависит выделение Украине новых сумм на военные расходы.

"Обсудили и усиление институтов нашего государства, чтобы очистить Украину от любых враждебных и коррупционных влияний", - сказал Владимир Зеленский.

Напомним, что ранее СМИ писали о том, что перед визитом Зеленского группа республиканцев предупредила Байдена, что выступит против нового пакета помощи Украине.

Также мы писали о том, что на встрече с политиками в США Зеленского спросят о потраченных на Украину деньгах.