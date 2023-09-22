В сети появились фото встречи в Белом доме президента Украины Владимира Зеленского с американским лидером Джо Байденом.

На этой встрече украинский президент уже заявил, что ждет диалога с акцентом на ПВО.

Также появилось видео с открытой части переговоров Владимира Зеленского с Джо Байденом.

Напомним, сегодня перед зданием Белого дома Джо Байден вместе со своей супругой Джилл Байден встретил Владимира и Елену Зеленских. После чего они пожали друг другу руки, сделали несколько общих фотографий и направились в президентскую резиденцию.

Сообщалось, что на встрече с Байденом Владимир Зеленский прокомментировал польское эмбарго на зерно из Украины.

На вопрос журналиста относительно того, не боится ли он, что из-за спора по экспорту зерна Украина может потерять Польшу, как партнера, президент Украины ответил: "Я благодарен польскому народу, польскому обществу. Вот и все".

Ожидается, что после переговоров на совместной пресс-конференции Байден объявит о новом пакете военной помощи для Украины, в который войдут дополнительные боеприпасы для систем HIMARS, противотанковые средства, артиллерия, боеприпасы и кассетные снаряды DPICM. В то же время ракеты ATACMS переданы не будут.