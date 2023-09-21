Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с президентом США Джо Байденом в Белом доме прокомментировал ситуацию вокруг польского эмбарго на украинское зерно.

На вопрос журналиста относительно того, не боится ли он, что из-за спора по экспорту зерна Украина может потерять Польшу, как партнера, Зеленский ответил: "Я благодарен польскому народу, польскому обществу. Вот и все".

Также появились новые фото встречи Зеленского с Байденом. Украинский президент заявил, что ждет диалога с акцентом на ПВО.

Появилось и видео с открытой части переговоров Владимира Зеленского с Джо Байденом.

Напомним, ожидается, что после переговоров на совместной пресс-конференции Байден объявит о новом пакете военной помощи для Украины, в который войдут дополнительные боеприпасы для систем HIMARS, противотанковые средства, артиллерия, боеприпасы и кассетные снаряды DPICM. В то же время ракеты ATACMS переданы не будут.

В то же время спикер Конгресса США Кевин Маккарти после встречи с украинским президентом сказал, что не давал ему никаких обязательств по поводу поддержки пакета помощи Украине на 24 млрд долларов.

Между тем сегодня Зеленский в Конгрессе США заявил, что Украина проиграет в войне, если не получит помощь от Запада.