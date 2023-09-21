Президент Украины Владимир Зеленский встретился с американским лидером Джо Байденом.

Видео встречи глав государств публикуют Telegram-каналы.

Перед зданием Белого дома Джо Байден вместе со своей супругой Джилл Байден встретил Владимира и Елену Зеленских. После чего они пожали друг другу руки, сделали несколько общих фотографий и направились в президентскую резиденцию.

Ожидается, что после переговоров на совместной пресс-конференции Байден объявит о новом пакете военной помощи для Украины, в который войдут дополнительные боеприпасы для систем HIMARS, противотанковые средства, артиллерия, боеприпасы и кассетные снаряды DPICM. В то же время ракеты ATACMS переданы не будут.

Напомним, координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Украине во время визита Зеленского в Вашингтон не передадут американские дальнобойные ракеты ATACMS.

Кроме того, спикер Конгресса США Кевин Маккарти после встречи с украинским президентом сказал, что не давал ему никаких обязательств по поводу поддержки пакета помощи Украине на 24 млрд долларов.

Между тем сегодня Зеленский в Конгрессе США заявил, что Украина проиграет в войне, если не получит помощь от Запада.