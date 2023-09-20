Украина и Польша смогут договориться о решении конфликта с импортом зерна, и поддержка со стороны Варшавы продолжится.

Такое заявление сделал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона.

По словам Подоляка, между Польшей и Украиной абсолютно прагматичные позитивные отношения. И понятно, что Варшава защищает свои экономические интересы, а Киев ищет возможности, как сохранить экономические потенциалы на фоне российских атак на порты.

Как отметил советник главы ОП, экономика - всегда вопрос конкуренции. И нужно понимать, что раздор между Украиной и Польшей - это только розовые мечты россиян.

"Поэтому нужно здраво смотреть на ситуацию. Я не вижу ни одного варианта, что Польша не будет поддерживать Украину до конца войны. Сядем за стол переговоров, будем договариваться, но договоримся", - добавил он.

Между тем пока признаков примирения не видно. Сегодня глава фракции "Конфедерация" в сейме Польши Кшиштоф Босак выставил Украине счет за всю помощь, оказанную Варшавой. А Алексей Арестович в соцсети в шутку предложил объявить Польше войну.

Также премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий пригрозил Украине ответными шагами в случае эскалации конфликта.