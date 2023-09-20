В МИД Украины призвали Польшу "отбросить эмоции" на фоне взаимных публичных обвинений властей двух стран по поводу продления запрета на импорт украинского зерна.

Об этом заявил спикер МИД Украины Олег Николенко.

"Во время этой встречи украинский посол в который раз разъяснил украинскую позицию относительно неприемлемости для Украины польского одностороннего запрета на импорт украинского зерна", - написал он, комментируя вызов украинского посла в польский МИД

Николенко также отметил "некорректность сравнения с Украиной, которое сделал президент Польши во время своего визита в Нью-Йорк".

"Призываем наших польских друзей отбросить эмоции. Украинская сторона предложила Польше конструктивный путь решения зерновой проблематики. Ожидаем, что наши предложения станут основой для перевода диалога в конструктивное русло", - добавил спикер.

Напомним, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что слова президента Украины Владимира Зеленского в адрес стран - транзитеров украинского зерна были сказаны "не к месту".

Ранее в Польше пригрозили не пустить Украину в Евросоюз, если не будет решения по экспорту зерна.