Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что слова президента Украины Владимира Зеленского в адрес стран - транзитеров украинского зерна были сказаны "не к месту".

Об этом он сказал во время предвыборной поездки по стране.

"Что касается слов президента Зеленского, могу сказать, что они очень не к месту", - заявил он.

Премьер еще раз заявил, что "если дойдет до дальнейшей эскалации с украинской стороны, то Польша будет отвечать соответствующим образом и осуществлять дальнейшие шаги в рамках эмбарго со своей стороны".

Вчера президент Украины с трибуны Генассамблее ООН заявил, что "кое-кто в Европе устраивает политический театр, делая из зерна триллер".

Polsat News сообщает, что посла Украины вызвали в МИД Польши в связи с заявлением Зеленского. Официального подтверждения нет.

А Моравецкий заявил, что Польша расширит свое эмбарго в отношении украинских продуктов, если Киев будет "обострять конфликт".

Кроме того, в Польше пригрозили не пустить Украину в Евросоюз, если не будет решения по экспорту зерна.

Напомним, на днях Украина подала иски в ВТО против Польши, Венгрии и Словакии в связи с запретом на ввоз зерна.