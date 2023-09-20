Польша расширит свое эмбарго в отношении украинских продуктов, если Киев будет обострять конфликт.

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в эфире Polsat News.

"Я предупреждаю украинские власти, потому что, если они будут обострять конфликт таким образом, мы добавим еще больше продуктов к запрету на ввоз в Польшу. Мы не согласны ни с какими процедурами или исками, предъявленными против нас, потому что это означает, что украинские власти не понимают дестабилизации польского аграрного рынка", - сказал Моравецкий.

Он добавил, что Варшава "первая много сделала для Украины" и поэтому рассчитывает на "понимание наших интересов".

Напомним, на днях Украина подала иски в ВТО против Польши, Венгрии и Словакии в связи с запретом на ввоз зерна.

А министр сельского хозяйства и развития села Польши Роберт Телус персонально раскритиковал украинского замминистра экономики Тараса Качку.

Кроме того, в Польша пригрозили не пустить Украину в Евросоюз, если не будет решения по экспорту зерна.

Словакия также негативно отреагировала на иск Украины в ВТО.