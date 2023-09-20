Словакия вслед за Польшей негативно отреагировала на иск Украины во Всемирную торговую организацию (ВТО).

Заявление министра сельского хозяйства Словакии Йозефа Биреша приводят местные новостные ресурсы.

По словам Биреша, жалоба Украины "не имеет юридической основы", и Словакия не будет отменять свое эмбарго на поставки агропродукции.

"Я был удивлен. Конечно, жалоба не имеет юридической основы, и очевидно, что не может быть никаких аргументов в пользу неконтролируемого импорта продовольствия в страну-участницу", - заявил министр.

Напомним, на днях Украина подала иски в ВТО против Польши, Венгрии и Словакии в связи с запретом на ввоз зерна.

В Польше уже пригрозили изменить политику помощи Украине после иска в ВТО по зерну. По мнению Варшавы, шаги, предпринятые Украиной, негативно отражаются на двусторонних отношениях.

В то же время Украина после подачи иска во Всемирную торговую организацию против Польши, Венгрии и Словакии касательно экспорта зерна предлагает им компромисс. Киев передал Еврокомиссии план действий по контролю Минэкономики за экспортом четырех групп агротоваров в пять соседних стран ЕС.