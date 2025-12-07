Народному депутату Анне Скороход (группа "За будущее"), известной громкими заявлениями по поводу нарушений в ВСУ и в ходе мобилизации, вручено подозрение. НАБУ и СБУ ее обвиняют в руководстве "преступной группой", которая, по версии следствия, предлагала услуги по лоббированию введения санкций СНБО.

На квартире Скороход прошел обыск, после которого НАБУ опубликовало фото пачек денег. Сама Скороход заявляет, что эти деньги не были обнаружены в ее квартире, а их нашли в каком-то другом помещении. Также в деле фигурирует видео, на котором, как утверждается, народный депутат с какими-то людьми обсуждают условия передачи денег (хотя за что именно передаются деньги на видео не говорится). Сама Скороход назвала эту запись "нарезкой" и манипуляцией. А полная версия, по ее словам "выглядит абсолютно другой".

"Я не арестована. Мне вручили подозрение, но ничем не смогли подтвердить. Я готова к сотрудничеству, потому что мне нечего скрывать. Более того, я буду требовать полного расследования этой провокации", - написала она в своем телеграм-канале.

Скороход считает происходящее политическим давлением с целью сорвать ее поездку в Вашингтон.

"Это выглядит не как следственные действия, а как сфабрикованное на скорую руку политическое давление, цель которого - сорвать мою поездку на международные встречи. Потому что знают, что мое сотрудничество с США эффективно и набирает значительные обороты. Кому-то не хочется, чтобы оно продолжалось", - утверждает Скороход.

Народный депутат действительно много раз делала заявления резонансного характера, нередко содержащие серьезные обвинения в адрес власти.

Например, она заявила, что учебные полигоны ВСУ продолжают работу даже после того, как Россия обнаружила их расположение и нанесла удар. Она также говорила, что истинные размеры проблемы самовольного оставления части (украинская аббревиатура СЗЧ) власть скрывает, уже летом 2025 года число дезертиров достигло, по ее словам, 400 тысяч человек.

Часто она обвиняла сотрудников территориальных центров комплектации и социальной поддержки (ТЦК и СП), занимающихся мобилизацией, в применении насилия, из-за чего мобилизуемые порой становятся инвалидами или вовсе погибают.

Также регулярно она заявляла о коррупции в ВСУ.

За подобные заявления Скороход в среде сторонников "войны до победного конца" обвиняли в распространении "российских нарративов".

Кроме того, Скороход, судя по ряду признаков, пыталась установить связи с окружением Трампа.

Еще весной 2025 года уроженец Одессы американский бизнесмен Сэм Кислин, который продвигает себя в качестве "приближенного к Трампу", заявлял, что Белый дом намерен заменить Владимира Зеленского на депутата Верховной рады Анну Скороход.

Его слова транслировал российский телеканал НТВ.

"Трамп сказал мне лично, я свидетель: Зеленский должен уйти", - сказал Сэм Кислин

По его утверждению, Белый дом не рассматривает в качестве сменщика Зеленского бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного.

"Это будет женщина, мы готовим её на замену Зеленскому. Она депутат. Её знают многие. Скороход Анна Константиновна, 35 лет, по образованию — юрист, депутат Верховной Рады. Я знаю эту женщину. Мы с ней познакомились, привезли её в Нью-Йорк, ко мне домой привезли, я с ней познакомился. Она действительно грамотная женщина, которая хочет стать президентом. Она не будет такая, как Зеленский, она будет лучше", - заявил Кислин.

Отметим, что в политических кругах существуют большие сомнения в том, что Кислин в настоящий момент близок к Трампу и имеет на него какое-либо влияние (в Украине его, к слову, уже давно также обвиняют в "работе на Москву"). Однако, сами по себе его заявления показывают, что Скороход искала контакты в Вашингтоне "через голову" Банковой. И, судя по всему, установила контакт там с определенными силами, которые настроены против Зеленского.

Возможно, что поддерживает она этот контакт до сих пор. Ее публичная риторика также соответствует данной линии. И если действительно верна информация, что она собиралась в поездку в Вашингтон, это вполне могло стать сигналом для властей к активизации действий против нее.

"Ее активность в Вашингтоне не нужна ни Зеленскому, ни тем силам, которые сейчас имеют влияние на НАБУ и САП - это круги, близкие к Демпартии США. Кислин - враждебный для этой среды персонаж. Также как и сама Скороход. Поэтому, вполне возможно, что Скороход и решили "обезвредить" через уголовное дело. Тем более, что сейчас, после отставки Ермака, между Зеленским и кругами, близкими к демократам установилось перемирие. Последние считают, что президент уже достаточно ослаблен и, в политическом смысле, деморализован и теперь они могут взять Банковую, фракцию "Слуги народа" и правительство под свой контроль, потому и притормозили дальнейшую раскрутку дела против Миндича. По крайней мере пока Зеленский ведет себя смирно и не пытается вновь вставить свои "пять копеек". А значит и активность Скороход в Вашингтоне этим силам на данном этапе не нужна", - говорит источник, работающий с лоббистскими структурами в США.

Источник в правоохранительных органах рассказал "Стране" свою версию происходящего.

"Скороход сильно раздражала своими заявлениями по мобилизации и по коррупции в ВСУ. Многие были уверены, что она работает на российские спецслужбы. Поэтому команда работать по ней была дана уже давно. К Скороход подослали "торпеду" (агента, который провоцирует человека на противоправные действия - Ред.), который начал говорить с ней про санкции. Повелась на это Скороход или нет - нужно смотреть по материалам дела. Но, при нынешних технологиях работы с аудио- и видеоматериалами, это уже и не важно", - говорит источник.

Подробнее о том, что происходит вокруг Скороход - читайте в статье "Страны".

Во время мира и войны

Сначала несколько слов о самой Скороход. На выборах 2019 года она, будучи абсолютно политически неизвестной, но баллотируясь от партии "Слуга народа" (СН), победила в избирательном округе №93 в Киевской области. Однако вскоре у нее произошел конфликт с руководством фракции.

Скороход заявила в парламенте, что в отместку за ее отказ голосовать по указке Офиса президента, ее тогдашнего гражданского мужа "незаконно задержали". В ответ глава фракции СН Давид Арахамия обвинил саму Скороход в том, что она пыталась подкупить коллег по парламенту.

Скороход покинула фракцию СН, будучи мажоритарщицей, и присоединилась к депутатской группе "За будущее", на которую тогда имел сильное влияние Игорь Коломойский.

Вскоре начался ее роман с народным депутатом Антоном Поляковым, который, как и она, вышел из фракции СН попал в депгруппу ЗБ. Он обвинял команду Зеленского в коррупции, а свою бывшую фракцию - в получении доплат в "конвертах".

После неожиданной смерти Полякова осенью 2021 года, Скороход заявила, что его убили. Причем дала понять, что преступление было совершено по заказу властей (подробнее о ее заявлениях читайте здесь).

После начала полномасштабной войны Скороход возглавила временную следственную комиссию (ВСК) Верховной Рады по вопросам расследования возможных фактов нарушения законодательства Украины в Минобороны, ВСУ и других воинских формированиях.

Также стала известна резкими заявлениями против принудительной мобилизации и нарушениях в ВСУ вроде поборов командиров с военнослужащих, а также издевательств над нижними чинами.

"Я тут что, бл@дь, баночка джина?"

Сообщение об обыске в связи с подозрением в руководстве "преступной группой" сделало 5 декабря Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ). При этом проводился обыск в сотрудничестве антикоррорганов и СБУ.

Как утверждают в НАБУ, подозреваемые предлагали бизнесменам организовать введение санкций СНБО против конкурентов. Стоимость "услуги" - 250 тысяч долларов.

"Когда "клиент" передал им часть суммы в размере 125 тысяч долларов, его заверили, что деньги передадут чиновникам СНБО. Чтобы были уверенными, что они получат всю сумму, сообщники попросили представителя [акционерного] общества написать расписку, что якобы он занял у них деньги. Однако, ни членам СНБО, ни другим чиновникам деньги так и не передали, поскольку злоумышленники не нашли человека, который бы согласился совершить незаконные действия", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале НАБУ.

О том, что это была Скороход, в Бюро не подтвердили, но сама нардеп написала об этом. Ей, ее помощнику и "сообщнику" сообщили о подозрении.

НАБУ также опубликовало видео, как утверждается, с нардепом, на котором она спорит с кем-то по поводу передачи денег. При этом предмет обсуждаемого вопроса из записи непонятен.

"Вы хотите, чтобы сделали то, за что я к вам потом не приду и не предъявлю претензию? Все, что я могу сделать – это нанять пацанов, которые вас где-то в переулке в@бут. Я этим не занимаюсь, это не мой стиль, не мой образ жизни. Я вам сказала! Вы отдаете деньги. Вам пишут две расписки. Они у меня. Как только все происходит, я их... Мы их вместе разорвали. Вместе все разорвали. Собрались так же втроем, вчетвером и все. 5 тысяч долларов стоил приезд человека по вашему вопросу. Почему я должна брать на себя эти расходы? С какого х@я? Ну, с какого х@я! Чтобы вы пришли и напрямую выставили мне свои условия?! Я тут что, бл@дь, баночка джина или кто?!", - заявляла на видео Скороход.

В свою очередь Скороход назвала следственные материалы, попавшие в СМИ, "откровенной фальсификацией".

"НАБУ опубликовало фотографии с "места обыска", на которых изображены деньги, какая-то кухня и спальня. Официально заявляю: это фото из чужой квартиры", - настаивает Скороход.

"Событие, о котором ведется речь в деле, судя по видео, якобы произошло еще в сентябре. Почему обыски прошли именно сегодня? Ответ прост. Эта "спецоперация" удивительным образом совпала с моей командировкой в Соединенные Штаты Америки. Это выглядит не как следственные действия, а как поспешно сфабрикованное политическое давление, цель которого - сорвать мою поездку на международные встречи. Потому что знают: мое сотрудничество с США эффективное и набирает серьезные обороты. Кому-то очень не хочется, чтобы оно продолжалось", - написала в своем телеграм-канале народный депутат.

Версии и последствия

У противников Скороход дело против нее вызвало прилив энтузиазма.

Народный депутат от "Слуги народа" Лиза Богуцкая написала по случаю обысков у своей бывшей коллеги по фракции Скороход радостный пост.

"Именно она во всех возможных эфирах несла абсолютную (даже без "про-") российскую чепуху. Вместе с Гончаренко они занимались распространением тезиса о том, что якобы ТЦК в Украине - преступная организация, что мобилизация и продление военного положения не нужны. У многих давно сложилось впечатление, что Скороход - агент российских спецслужб. А сейчас обыски проводятся вроде бы с другой целью. Не переживайте. Скоро обо всем узнаем", - написала Богуцкая на своей странице в Фейсбуке.

А экс-глава правления Национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что Скороход фигурирует на "пленках Миндича": о ней говорят как о депутате, с которой якобы можно договориться о направлении нужных депутатских запросов.

"Со своей стороны могу подтвердить, что депутат периодически засыпала руководство "Укрэнерго" своими запросами, а ответы компании почти мгновенно оказывались в телеграм-помойках Офиса президента. Также Скороход входит в ВСК по энергетике, которая атаковала "неугодные" Галущенко (бывший глава Минэнерго и Минюста Герман Галущенко - Ред.) и Миндичу госкомпании и всячески "не замечала" коррупцию в "Энергоатоме" и Минэнерго", - написал Кудрицкий на своей странице в Фейсбуке.

А вот народный депутат восьмого созыва Игорь Мосийчук напомнил, что Скороход в свое время заявила о наличии у секретаря СНБО Рустема Умерова паспортов Украины, Турции, США и России, а также внесла проект постановления о неотложном обнародовании всех "пленок" Миндича, "чтобы не дать состояться "договорнякам". По его мнению, из-за своей антивластной позиции Скороход могла оказаться под ударом.

Так или иначе, мы точно наблюдаем только завязку истории, которая может иметь достаточно серьезные последствия не только для самой Скороход.

Дело в том, что в депутатской группе ЗБ осталось только 17 человек - минимальное количество в Раде этого созыва, необходимое для существования самостоятельного парламентского объединения. То есть если нардеп Скороход захочет покинуть ЗБ или сама ЗБ решит ее вывести из своего состава, группа оказывается под угрозой расформирования.

Впрочем, источник, близкий к руководству парламента, сомневается в реалистичности обоих сценариев.

"С учетом того, сколько времени у нас обычно проходит от вручения подозрения до вынесения приговоров, у "За будущее" еще есть года два!" - говорит собеседник.

Ну а какое предположение относительно самой Скороход было верным, станет понятно по ее дальнейшей деятельности.