Народному депутату от партии "За будущее" Анне Скороход вручили подозрение.

Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины.

По версии следствия, группа, которую возглавляла Скороход, предложила бизнесмену за 250 тыс. долл. организовать наложение санкций СНБО на компанию конкурента.

Когда "клиент" передал им часть суммы в размере 125 тысяч долларов, его заверили, что деньги будут переданы должностным лицам СНБО. Однако, как сообщили в НАБУ, ни членам СНБО, ни другим должностным лицам средства так и не передали, поскольку злоумышленники не нашли человека, согласного совершить незаконные действия.

При этом НАБУ публикует, как утверждается, видео неких переговоров нардепа. На видео депутат говорит, что после передачи денег будут написаны две расписки, которые она будет хранить, а "как только все происходит", их уничтожат.

Также она говорит, что "приезд человека по вашему вопросу" стоил 5000 долларов, и она не собирается платить их.

В конце видео некий мужчина получает деньги. За что именно передаются деньги и какой вопрос обещают решить собеседники не обсуждают.

Сама Скороход свою вину не признает и считает дело против нее политическим преследованием.

Напомним, незадолго до проведения обысков у наредепа она зарегистрировала в Верховной Раде проект постановления с требованием к антикоррупционным ведомствам немедленно обнародовать аудиозаписи и документы по делу бизнесмена Тимура Миндича.