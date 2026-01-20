Во вторник, 20 января, в Украине идет 1427-й день войны с Россией.

Ниже читайте последние новости за сегодня. Онлайн обновляется.

Последние новости 20 января

8.34 Ночью под Одессой был прилёт по объекту энергетики, заявили власти области.

8.17 Из-за последнего обстрела в некоторых регионах Украины ввели аварийные отключения света.

Об этом сообщает "Укрэнерго". Список регионов не приводится.

8.06 В Черноморске Одесской области сообщают о попадании дрона по жилому дому.

На кадрах видно, что горит один из балконов на верхнем этаже.

8.00 После ночной атаки на Киев в городе без тепла остались 5635 многоквартирных домов, заявил Кличко.

"Почти 80 процентов из них - здания, в которые теплоснабжение было восстановлено с 9 января", - сказал Кличко.

Также, по его словам, в результате сегодняшней атаки левый берег остался без водоснабжения.

Напомним, 9 января Кличко заявлял об отключении от отопления 6000 домов, что составляет половину от их общего количества в Киеве. То есть после сегодняшнего обстрела ситуация с теплом в столице ухудшилась до пиковых значений начала января.

7.39 Сообщают о взрывах в Ровно.

7.03 Крылатые ракеты с юга залетели в Киевскую область, пишут мониторинговые паблики.

6.51 В части Одессы пропали свет, вода и отопление после прилётов.

6.45 На Киев ночью уже была атака беспилотников, после чего начались проблемы со светом и водой на левом берегу, сообщил мэр Кличко.

6.39 Идет масштабная ракетная атака на Украину. В воздухе до 15 ракет. Из них 7 летят на Киев и область, сообщают мониторинговые паблики.

Также идет атака ударных дронов на побережье Одесской области.