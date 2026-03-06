В столице Венгрии Булапеште задержаны два инкассаторских автомобиля Ощадбанка и семь сотрудников финансового учреждения.

Об этом сообщил Ощадбанк на своем сайте.

Инцидент произошел вчера.

"Два автомобиля инкассаторской службы Ощадбанка, сопровождавшиеся 7 сотрудниками бригады инкассации, были безосновательно задержаны в Венгрии при регулярной перевозке иностранной валюты и банковских металлов между "Райффазен банк Австрия" и Ощадбанком. Согласно данным GPS-сигнала, незаконно задержанные автомобили Ощадбанка находятся в центре Будапешта, вблизи одной из силовых структур Венгрии. Местонахождение автомобилей подтверждено представителями посольства Украины в Венгрии и Министерства иностранных дел Украины. Местонахождение сотрудников Ощадбанка пока неизвестно", - сказано в сообщении.

В банке заверили, что осуществляли перевозку средств и ценностей в пределах и во исполнение международного соглашения с "Райффазен Банк, Австрия". Груз был оформлен согласно международным правилам перевозок и действующим Европейским таможенным процедурам. Объем ценностей, находившихся в угнанных автомобилях, составил 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро, 9 кг золота.

Банк потребовал немедленного освобождения своих сотрудников и имущества и возвращения их в Украину.

"Руководство банка находится в контакте с МИДом Украины и правоохранительными ведомствами с целью координации дальнейших действий", - отметили в Ощадбанке.

Ситуацию прокомментировал в Х глава МИД Украины Андрей Сибига. Он заявил, что венгерские власти взяли в заложники семерых граждан Украины по неизвестным причинам. Также неясно состояние задержанных.

"Это государственный терроризм и рэкет", - дал оценку ситуации министр.

Напомним, между Киевом и Будапештом сейчас крайне напряженные отношения. Вчера на публичном мероприятии Владимир Зеленский угрожал дать адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана ВСУ, если тот будет и дальше блокировать кредит Украине в 90 миллиардов евро.

На это резко отреагировал глава МИД Венгрии Петер Сийярто.