Глава МИД Венгрии Петер Сийярто прокомментировал последние заявления украинского президента Владимира Зеленского в адрес венгерского премьер-министра Виктора Орбана.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Х.

По его словам, Венгрия не позволит втянуть себя в войну.

"Это уже переходит все границы: это Украина, это украинская "культура", именно этим человеком восхищается Брюссель, именно эту страну хотят принять в Европейский союз… Никто не может угрожать Венгрии и венгерскому премьер-министру, никто не может нас шантажировать только потому, что мы не готовы платить цену за войну Украины и не хотим из-за Украины платить более высокие цены на энергию! Как бы ни угрожал Зеленский, как бы он ни вступал в союзы в Брюсселе с Урсулой фон дер Ляйен и брюссельским начальником партии "Тиса" Манфредом Вебером, мы не позволим втянуть Венгрию в войну. Для нас безопасность Венгрии – на первом месте, мы хотим и будем держаться в стороне от войны Зеленского!" – написал Сийярто.

Напомним, сегодня Зеленский пригрозил дать адрес Орбана ВСУ, после чего с ним "поговорят на своем языке" украинские военные, если тот будет и далее блокировать кредит Украине в 90 млрд евро.

Затем Орбан заявил, что Венгрия победит с помощью "силы" и заставит Украину разблокировать транзит нефти по трубопроводу "Дружба".