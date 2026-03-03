Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал Еврокомиссию заставить Украину поставлять его стране российскую нефть.

Об этом Орбан написал в соцсети X.

"Президент Зеленский дал неприемлемый ответ. Таким образом, сегодня я призвал председателя Европейской комиссии обеспечить выполнение соглашений, обязывающих Украину разрешить транзит нефти по нефтепроводу "Дружба". Пока президент Зеленский не вернется к здравому смыслу и нормальной жизни, мы не поддержим ни одного решения, благоприятного для Украины", – заявил премьер Венгрии.

Напомним, Венгрия из-за отсутствия транзита нефти по нефтепроводу "Дружба" блокирует кредит на 90 млрд евро для Украины и новый пакет европейских санкций против РФ, а также вместе со Словакией перекрыла поставки в Украину дизельного топлива.

Между тем сегодня министр энергетики Денис Шмыгаль заявил, что нефтепровод "Дружба", который требуют запустить Венгрия и Словакия, не работает из-за повреждения внутреннего оборудования после российского удара по нефтеперекачивающей станции "Броды". По словам Шмыгаля, поскольку горячую нефть во время пожара начали откачивать по трубам, значительная часть внутреннего оборудования, датчиков и других систем была повреждена из-за высокой температуры.