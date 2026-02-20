Будапешт заблокировал выделение Киеву займа ЕС на сумму 90 миллиардов евро, пока не будет возобновлён транзит нефти в Венгрию через нефтепровод "Дружба".

Об этом министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто написал в соцсети X.

"Мы блокируем кредит ЕС в размере 90 миллиардов евро для Украины до тех пор, пока не возобновится транзит нефти в Венгрию по трубопроводу "Дружба". Украина шантажирует Венгрию, препятствуя транзиту нефти в координации с Брюсселем и венгерской оппозицией, чтобы вызвать перебои в поставках в Венгрию и поднять цены на топливо перед выборами. Блокируя транзит нефти в Венгрию по нефтепроводу "Дружба", Украина нарушает Соглашение об ассоциации между ЕС и Украиной, пренебрегая своими обязательствами перед Европейским союзом. Мы не поддадимся этому шантажу", – заявил Сийярто.

Ранее о том, что Венгрия заблокировала кредит для Украины, написали в Financial Times.

Издание отмечает, что для выделения займа Киеву необходима поддержка всех государств-членов блока.

Напомним, МИД Украины оценил зависимость Венгрии от российской нефти, сравнив её с наркоманией.